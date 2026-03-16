Getötete Minischweine bei Witzhave entdeckt

Witzhave (dpa/lno) –

Eine Frau hat in der Nähe eines Feldwegs im Kreis Stormarn zwei getötete Minischweine gefunden. Die Tiere wurden nach Angaben der Polizei durch einen Kehlenschnitt getötet und bereits Anfang März in der Feldmark bei Witzhave abgelegt. Bei den Minischweinen handelt es sich demnach um ein weibliches und ein männliches Tier. Hinweise auf den Besitzer oder die Herkunft der Tiere gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt weiter zu den Umständen des Falls und bittet um Hinweise.