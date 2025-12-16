Getex 2026 – Schleswig-Holstein plant Übung zur Terrorabwehr

Kiel (dpa/lno) –

Im März 2026 wird Schleswig-Holstein die nach Angaben der Landespolizei bundesweit größte Übung zur Terrorismusabwehr ausrichten. Wie die Landespolizei mitteilte, wird das nördlichste Bundesland die zentrale Koordinierung und Planung der gemeinsamen Terrorismusabwehr-Exercise (Getex) übernehmen. Die Vorbereitungen liefen schon seit einigen Monaten. Zunächst berichtete der «NDR».

Die Übung soll die Zusammenarbeit von Polizei, Bundeswehr und anderen Sicherheitsbehörden verbessern und ihre Reaktionsfähigkeit in komplexen Bedrohungslagen testen. Neben dem Szenario in Schleswig-Holstein sind den Angaben nach vier weitere Übungen in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz geplant.

Das Szenario im nördlichsten Bundesland konzentriere sich auf maritime Aspekte. Geprobt werde an Land, in der Luft und auf See. Laut Landespolizei liegt der Schwerpunkt auf der maritimen Sicherheit – vor allem am Nord-Ostsee-Kanal und in ausgewählten Ostseegebieten. Dabei sollen auch Angriffe auf kritische Infrastruktur und sicherheitsrelevante Einrichtungen realitätsnah simuliert werden.