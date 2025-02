Gesunkene Segeljacht im Flensburger Hafen geborgen

Flensburg (dpa/lno) –

Die im Flensburger Hafen gesunkene Segeljacht ist am Morgen geborgen worden. «Schweres Wetter» habe in der Nacht zu Mittwoch wohl dazu geführt, dass die Leine gerissen und das Schiff am Kai aufgeschlagen sei, sagte ein Sprecher der Hafenbehörde. Der Eigentümer hat sich laut Polizei beim Untergang der «Shangri La» nicht an Bord befunden.

Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Gegen ihn werde nun wegen Gewässerverunreinigung ermittelt. Nachdem das Schiff gesunken und Diesel ausgelaufen sei, habe die Feuerwehr eine Ölsperre um den Segler gelegt, der abseits der offiziellen Liegeplätze lag. Der verursachte Schaden könne bisher nicht abgeschätzt werden: «Dazu müssen zunächst Wasserproben genommen werden», sagte eine Polizeisprecherin.

Um weitere Gefahr durch auslaufende Treibstoffe auszuschließen, wurde das aus den 1970er Jahren stammende Boot laut Hafenbehörde am Morgen geborgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Ein Taucher befestigte dazu Gurte am Rumpf des Schiffes, das mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und schließlich eingelagert wurde. Laut Hafenbehörde ist die «Shangri La» wohl nicht mehr zu retten – sie gilt als wirtschaftlicher Totalschaden.