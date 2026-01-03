Gesunkene Jacht in Hamburg: THW reinigt Hafenbecken

Am Holzhafenufer in Hamburg-Moorfleet ist eine Jacht gesunken, dabei trat ein Öl-Wasser-Gemisch ins Hafenbecken aus. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Holzhafenufer im Hamburger Stadtteil Moorfleet ist am Freitagabend eine Jacht gesunken. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war das Schiff nach Angaben des Lagedienstes bereits vollständig untergegangen.

Durch das Sinken des Bootes gelangte ein Gemisch aus Wasser und Öl aus dem Inneren der Jacht ins Hafenbecken. Einsatzkräfte brachten umgehend Ölsperren aus, um eine Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern.

Das Technische Hilfswerk (THW) war auch am Vormittag weiter im Einsatz und reinigte das Wasser mit speziellen Geräten. Zudem war die Umweltbehörde vor Ort, um die Auswirkungen auf das Gewässer zu prüfen. Warum das Boot sank, war zunächst nicht bekannt.