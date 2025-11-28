Gesundheitsproblem: 84-jähriger Autofahrer stirbt

28. November 2025 19:57
Der Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er starb. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa
Bramsche (dpa/lni) –

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist in Bramsche (Landkreis Osnabrück) nach einem medizinischen Notfall am Steuer gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am frühen Abend von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren.

Ersthelfer leisteten sofort Hilfe und begannen mit Reanimationsversuchen. Auch Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Der Fahrer wurde weiter reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später starb. Zu Art und Ursache des medizinischen Notfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben.

