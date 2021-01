Gesundheitsministerin wirbt für Geduld bei Impfterminen

Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat ältere Menschen um Geduld bei der Terminvergabe für Impfungen gegen das Coronavirus gebeten. Die entsprechende Hotline werde in den ersten Tagen sicher sehr häufig in Anspruch genommen, sagte die SPD-Politikerin am Samstag dem Radiosender NDR1 Niedersachsen. Ab dem 28. Januar sollen über 80-jährige Niedersachsen, die nicht in Heimen leben, Termine über eine Hotline und eine Internetplattform vereinbaren können. Das Impfen soll laut Ministerium im Februar beginnen.

Unterdessen sank der sogenannte Inzidenzwert für Niedersachsen auf 102,7, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag (Stand: 9.00 Uhr) hervorging. Am Freitag hatte der Wert landesweit noch bei 105,7 gelegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in der vergangenen Woche gerechnet auf 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben.