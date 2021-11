Gesundheitsministerin wirbt für Booster-Impfungen

Impfampullen mit Impfstoff steht für die Vorbereitung zum Impfung bereit. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus wieder erhöhen. Die Impfangebote sollen dafür deutlich ausgebaut werden, unter anderem mit zusätzlichen Impfsprechstunden in rund 180 Arztpraxen im Land. Aber auch die Zahl der mobilen Impfteams und Impfstationen in den Kommunen soll erhöht werden. «Jede Impfung schützt vor einer gefährlichen Atemwegserkrankung und leistet einen Beitrag im Kampf gegen die vierte Welle und die Überlastung unseres Gesundheitssystems», sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover.

Bisher sind nach Angaben der Ministerin etwa 80 Prozent der Erwachsenen in Niedersachsen vollständig geimpft – das sei gut, aber noch nicht genug. Gleichzeitig steige der Bedarf an Auffrischungsimpfungen. Seit Mitte Oktober hätten rund 360.000 Menschen den sogenannten Booster bereits erhalten. Nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen zunächst über 70-Jährige sowie Vorerkrankte die Auffrischung erhalten.

Behrens betonte, dass mehr als 85 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft seien. Das zeige, dass die Impfungen die Gefahr eines schweren Verlaufs deutlich senkten.

