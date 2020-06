Gesundheitsbehörde: Keine Zecken-Gefahr in Hamburg

Eine Zecke krabbelt auf der Haut eines Menschen. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Menschen in Hamburg brauchen sich nicht vor Zecken zu fürchten. Die Gefahr, an der gefährlichen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die die Tiere übertragen können, zu erkranken, sei in der Hansestadt sehr gering, teilte die Gesundheitsbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «FSME-Fälle, bei denen sich die Betroffenen in Hamburg angesteckt haben, sind der zuständigen Behörde in diesem Jahr noch nicht gemeldet worden», sagte ein Sprecher. Das liege auch daran, dass Hamburg kein Risikogebiet für FSME-Erkrankungen ist – das heißt, die Zecken hier in der Regel keine FSME übertragen.

Die Anzahl der Zecken in Hamburg lasse sich – wie auch in den Vorjahren – nicht genau bestimmen. Problematisch sind nach Angaben der Behörde an einem Befall mit Zecken jedoch ohnehin nicht die Tiere selbst, sondern die durch sie übertragbaren verschiedenen Erreger. Neben der viralen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) können Zecken auch eine bakterielle Erkrankung (Borreliose) übertragen. Zur Borreliose liegen der Gesundheitsbehörde wegen der fehlenden Meldepflicht keine Zahlen vor.

