Gesuchter Mann schleift Polizist mit Auto mit

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hildesheim einen Polizisten mit seinem Auto verletzt und ist geflohen. Der Gesuchte wurde am Samstagabend von einer Zeugin erkannt, wie die Polizei mitteilte. Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte, setzte der 31-Jährige mit seinem Wagen zurück und fuhr einem 25-jährigen Polizisten über den Fuß. Der Beamte versuchte daraufhin, den Mann durch einen Griff ins offene Fenster zu stoppen, allerdings fuhr der Gesuchte nun vorwärts und schleifte den Polizisten dadurch mehrere Meter mit, bevor dieser stürzte. Dem Autofahrer gelang die Flucht. Eine erste Fahndung war erfolglos.

Der Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen. Er ist jedoch zunächst dienstunfähig. Der Supermarkt-Parkplatz war zum Zeitpunkt der Tat laut Polizei gut besucht. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Warum gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Während des Vorfalls war er den Angaben zufolge alleine im Auto.