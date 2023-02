Gesuchter Mann meldet Diebstahl: Verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei in Hamburg hat am Sonntag einen 51-jährigen Mann festgenommen, der bereits seit August 2022 per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wollte bei den Beamten den Diebstahl seiner Geldbörse und seines Handys melden. Als die Beamten die Personalien des 51-Jährigen kontrollierten, stellten sie laut Polizeiangaben von Sonntag fest, dass der Mann gesucht wird. Er wurde 2022 wegen einer Sachbeschädigung verurteilt und zahlte seine Geldstrafe nicht. Nachdem die Beamten der Bundespolizei ihre Arbeit abgeschlossen hatten, wurde der 51-jährige Mann in eine Haftanstalt gebracht.