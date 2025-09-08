Gesuchter Mann am Hamburger Flughafen festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei hat am Flughafen Hamburg einen gesuchten Mann festgenommen. Gegen den 18 Jahre alten Deutschen habe ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgelegen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Er wurde den Angaben zufolge in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Der 18-Jährige kam am Sonntagabend mit einer Maschine aus Dubai in Hamburg an. Dass der Mann gesucht wurde, fiel während der Einreisekontrolle auf.