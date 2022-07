Gesuchter Dieb angetrunken von Polizei aufgegriffen

Hamburg (dpa/lno) –

Einem per Haftbefehl gesuchten Dieb ist in Hamburg sein Alkoholkonsum zum Verhängnis geworden: Der angetrunkene Mann sei den Streifenbeamten in der Nähe des Hauptbahnhofes aufgefallen, da er einen hilfsbedürftigen Eindruck erweckt habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Routinekontrolle seiner Ausweispapiere sei dann in der Nacht auf Samstag aufgefallen, dass auf den 28-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg ausgestellt wurde.

Der Mann wurde den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen, nachdem er den für eine Haftbefreiung nötigen Betrag von 840 Euro nicht zahlen konnte. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 42 Tagen in der Untersuchungshaftanstalt absitzen. Zuvor wurde laut Polizei von einem Amtsarzt die Hafttauglichkeit festgestellt – trotz eines Promillegehalts von 2,89.