Gesuchter 31-Jähriger nach Angriff auf Passanten inhaftiert

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. Frank Molter/dpa/Symbolbild

Ein Angriff auf einen Passanten mit einer Bierdose hat einen 31 Jahre alten Mann direkt ins Gefängnis geführt. Bei der Aufnahme einer Anzeige wegen des Angriffs hätten die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl vorgelegen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der 31-Jährige hatte am Sonnabend in der Lübecker Innenstadt einen 53 Jahre alten Mann bedroht und ihm eine Bierdose gegen den Kopf geschlagen. Als ein 72 Jahre alter Ladeninhaber den Streit schlichten wollte, wurde auch er von dem 31-Jährigen attackiert.

Der mit 1,09 Promille alkoholisierte 31-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus und gleich anschließend wegen des offenen Vollstreckungshaftbefehls in die Lübecker Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wegen des Angriffs vom Sonnabend wird jetzt auch wegen Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruchs gegen den Mann ermittelt.