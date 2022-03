Gesuchte Straftäterin verpetzt Partner: Beide im Gefängnis

Hannover (dpa/lni) –

Bei ihrer Vernehmung auf der Wache ist einer gesuchten Straftäterin herausgerutscht, dass gegen ihren Partner ebenfalls ein Haftbefehl vorliegt – so sind beide im Gefängnis gelandet. Die 39-Jährige wurde am Dienstag am Hauptbahnhof Hannover gefasst, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die per Haftbefehl gesuchte Frau habe eine fällige Geldstrafe nicht bezahlt und müsse deshalb für 20 Tage ins Gefängnis.

Im Gespräch mit den Beamten behauptete sie, dass sie nur vom Haftbefehl gegen ihren Partner wisse. Dieser war zuvor mit ihr am Bahnhof, wo die Polizei ihn schließlich fand. Der 56-Jährige wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen verurteilt und muss eine Freiheitsstrafe von 88 Tagen verbüßen. Beide würden nun ihre Haftstrafe zeitgleich antreten.