Gestrandeter Buckelwal: Begleitung des Tieres läuft weiter

Seit mehr als einer Woche ist der Buckelwal in der Wismarbucht gestrandet. (Archivbild) Philip Dulian/dpa

Wismar (dpa) –

Der vor Wismar gestrandete Wal äußert weiterhin Lebenszeichen. Das Tier liege noch an der gleichen Position und gebe Geräusche von sich, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Demnach stoße der rund zwölf Meter lange Meeressäuger auch regelmäßig Luft aus. Die aufgebauten Wassersprenger benetzen das verletzte Tier zudem weiter mit Wasser.

Der geschwächte Wal liegt seit dem 31. März in der Wismarbucht vor der Insel Poel. Die letzten Rettungsversuche wurden am 1. April eingestellt. Seitdem wird das Tier rund um die Uhr von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr begleitet. Neue Maßnahmen zur Rettung des gestrandeten Buckelwals sind derzeit nicht geplant.