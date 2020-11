Gestohlenes Auto auf Spritztour zerstört: hoher Schaden

Neustadt-Glewe/Lütjensee (dpa/mv) – Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Schleswig-Holstein hat die Polizei am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 48-Jährige sei aufgefallen, weil er mit stark... Mehr lesen