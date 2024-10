Gestohlener Bus aus Niedersachsen in Brandenburg entdeckt

Göttingen/Briesen (dpa) –

Ein in Göttingen gestohlener Linienbus ist rund 400 Kilometer entfernt in Brandenburg wieder aufgetaucht. Polizisten seien auf den Gelenkbus aufmerksam geworden, weil dieser ein Nummernschild aus Hannover hatte, teilte die Polizei mit. Als sie im Auskunftssystem nach dem Kennzeichen suchten, bemerkten sie, dass nach dem älteren Bus bereits gefahndet wurde. Die Beamten hielten den 39 Jahre alte Fahrer auf der A12 bei Briesen im Landkreis Oder-Spree an. Sie nahmen ihn vorläufig fest.