«Gestiegene Kosten»: Werder erhöht Dauerkarten-Preise

Bremen (dpa) –

Trotz einer enttäuschenden Saison mit nur fünf Siegen in 17 Heimspielen erhöht Werder Bremen für die kommende Bundesliga-Spielzeit die Dauerkarten-Preise. Die Anhebung um durchschnittlich 8,8 Prozent hat nach Angaben des Clubs mehrere Gründe.

«Wir mussten auch auf die gestiegenen Kosten unter anderem im Bereich des Sicherheits- und Ordnungspersonals reagieren», sagte Geschäftsführer Klaus Filbry. Gleichzeitig bedeutet die Preiserhöhung für den Club auch eine Erlössteigerung. Die soll dabei helfen, «Werder langfristig wirtschaftlich stabil und sportlich konkurrenzfähig aufzustellen», sagte Filbry.

Soziale Staffelung der Angebote

Konkret erhöhen die Bremer die Preise für eine Stehplatz-Dauerkarte nur um 3,6 Prozent von 222 auf 230 Euro. Die Abotickets im hochpreisigen Bereich werden dagegen um bis zu zwölf Prozent teurer. «Uns war wichtig, die Anpassung moderat zu gestalten und die soziale Staffelung der Angebote beizubehalten», erklärte Klaus Filbry.

Werder verkauft pro Saison rund 27.000 Dauerkarten. Inhaber eines solchen Tickets haben ein Vorverkaufsrecht für die folgende Saison. Aus diesem Grund führen die Bremer eine Warteliste für Dauerkarten, auf der aktuell rund 18.000 Namen stehen. Die Preise erhöhte Werder zuletzt 2024 und das nächste Mal frühestens 2028 wieder.