Gestank und Vollsperrung: Lkw verliert Abfälle auf A1

Osnabrück (dpa/lni) – Ein Lastwagen hat am Mittwoch auf der A1 jede Menge Schlachtabfälle verloren und damit für eine Vollsperrung in Richtung Bremen gesorgt. Der Lkw-Fahrer musste nach Polizeiangaben gegen 12.40 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Bramsche (Kreis Osnabrück) wegen stockenden Verkehrs heftig bremsen. Die Ladung habe sich dadurch aufgeschaukelt und die Abfälle seien über die Außenwände des Aufliegers auf das Zugfahrzeug sowie die Fahrbahn geschwappt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Abfälle seien dann von nachfolgenden Autos über mehrere Hundert Meter verteilt worden. «Es hat sehr unangenehm gerochen», so eine Sprecherin. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten seien aufwendig gewesen.

Pressemitteilung