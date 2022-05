Gespräche über Jamaika-Neuauflage im Norden gescheitert

Kiel (dpa/lno) –

Kaum sind die Trennungsworte gesprochen, da öffnet sich der Himmel über Kiel. Erst tröpfelt es nur, dann schüttet es. Kurz zuvor hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Aus der Jamaika-Koalition verkündet. Wenige Stunden zuvor waren die Gespräche über eine mögliche Neuauflage des Dreierbündnisses in einem Hotel an der Förde bei noch schwülem Wetter und reichlich Sonnenschein gestartet. Der Regierungschef hat nun die Qual der Wahl, muss und wird sich für einen der beiden bisherigen Partner entscheiden. Er steht vor der Frage: Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb?

Gut vier Stunden lang rangen Viererteams von CDU, Grünen und FDP mit der Frage, warum das Bündnis fortgesetzt werden sollte. «Das ist jetzt so», sagte Günther. «Ich bin trotzdem enttäuscht, dass es nicht klappt». Am Ende habe er sich von der Illusion verabschieden müssen, dass ein Dreierbündnis ohne Not weiter möglich sei.

Der Regierungschef und auch die Unterhändler von Grünen und FDP versicherten gegenseitig, wie vertrauensvoll, gut und auf Augenhöhe man die vergangenen fünf Jahre regiert habe. Doch für Grüne oder Liberale geht es nun in die Opposition. «Wir haben feststellen müssen, dass die Fortsetzung dieser Politik von einem Partner so definitiv nicht gewünscht wird», sagte FDP-Landeschef Heiner Garg. Es sei nun an der Union zu entscheiden, mit wem gemeinsam diese Politik für die kommenden fünf Jahre in Schleswig-Holstein gestaltet werden solle.

Jamaika beruhe darauf, dass alle drei Parteien gebraucht werden, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold. «Wir haben jetzt eine andere Situation.» Ihre Partei sei der Auffassung, es sei besser, jetzt mit einem Zweierbündnis zu regieren. Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré sagte, Günther müsse nun eine Entscheidung treffen. «Wir haben uns definitiv entschieden.»

Auf dem Weg dahin nutzten die Verhandlungsgruppen eine gut einstündige Pause für Gespräche in kleinen Runden. Günther suchte dabei mit Grünen und Liberalen das Wort. Als alle dann am späten Nachmittag wieder zusammentraten, ging es ganz schnell.

Mit 43,4 Prozent hatte Günthers CDU bei der Landtagswahl am 8. Mai um ein Mandat die absolute Mehrheit verfehlt. Mit den Grünen hätte die CDU eine Zweidrittel-Mehrheit, die auch Verfassungsänderungen ermöglichte. Auch mit der FDP gäbe es eine breite Mehrheit im Landtag in Kiel. Nun werde der CDU-Landesvorstand am Montag über die Situation beraten und einem der beiden bisherigen Koalitionspartner ein Angebot für Sondierungsgespräche machen, sagte Günther. «Der Respekt gebührt, dass wir die nächste Einladung nochmal zu einem Sondierungsgespräch aussprechen sollten.» Es sei guter Brauch, dies vor dem Eintritt in Koalitionsverhandlungen zu machen, um eine Grundlage dafür zu haben. «Wir wollen uns möglichst fix dann auch treffen, denn wir wollen schnell eine handlungsfähige Regierung haben.» Dass hätten die Menschen im Norden verdient.

Zunächst hatte am Dienstag ein von Günther geführtes Viererteam der CDU mit den Spitzen beider Parteien getrennt gesprochen – fünf Stunden lang mit den Grünen und zwei Stunden mit der FDP. Die Spitzen von Grünen und FDP hatten dabei bereits ihre klaren Präferenzen jeweils für eine Zweierkoalition mit der CDU bekundet, sich aber auch für Gespräche darüber hinaus bereiterklärt.

Günther hatte seinen Kurs pro Dreierbündnis auch mit einem hohen Ansehen der Koalition in der Bevölkerung begründet. Bei der Landtagswahl am 8. Mai hatten sich neben der CDU auch die Grünen mit 18,3 Prozent deutlich verbessert, während die FDP nach starken Verlusten nur noch auf 6,4 Prozent kam.

Noch am Mittwoch hatte sich der Regierungschef optimistisch gezeigt, die Dreierkoalition fortsetzen zu können. «Ich sehe keine Klippen, die zu hoch sein könnten», sagte er nach einer Vorstandssitzung und bezeichnete den von ihm gewählten Weg, mit beiden verhandeln zu wollen, als ungewöhnlichen Weg. «Wenn man tatsächlich den Rechenschieber nutzen würde, würde man uns empfehlen, nur mit einer Partei zu regieren, damit wir möglichst viele Posten auch durchsetzen können.»