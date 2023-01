Gesperrte A7 in Südniedersachsen: Weitere Freigaben geplant

Göttingen (dpa/lni) –

Auf der gesperrten Autobahn 7 in Südniedersachsen sollen weitere Teilabschnitte freigegeben werden. Die Fahrbahn ist dort auf rund 50 Kilometern Länge in Richtung Süden gesperrt, weil eine ausgelaufene Substanz für Glätte gesorgt hatte. Inzwischen ist klar, dass es sich bei der Substanz um Pflanzenfett handelt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekanntgab.

Die Autobahn wurde wegen des verlorenen Pflanzenfettes in der Nacht auf Montag zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Staufenberg auf einer Länge von rund 60 Kilometern gesperrt. Nach Reinigungsarbeiten wurde das erste Teilstücke zwischen Hedemünden und Staufenberg am Mittwoch wieder freigegeben, sagte der Leiter der Göttinger Außenstelle der Autobahngesellschaft, Sebstian Post. Am Donnerstag sollte der Abschnitt vom Dreieck Drammetal bis Hedemünden folgen. Dann könnte auch die Sperrung der an dem Dreieck endenden Autobahn 38 aufgehoben werden.

Die Abschnitte Göttingen-Nord bis Dreieck Drammetal und Northeim-Nord bis Nörten-Hardenberg sollen am Freitag freigegeben werden, zunächst teilweise einspurig. Über den letzten Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord sollen ab Sonntag wieder Autos rollen können. Auf allen freigegebenen Teilstücken gilt zunächst Tempo 80.