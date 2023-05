Gespanntes Seil auf Brücke: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Glücksburg (dpa/lno) –

Ein 61-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf seinem E-Bike im Gebiet Quellental in Glücksburg (Ostsee) (Kreis Schleswig-Flensburg) am Donnerstag schwer verletzt worden. Der Urlauber fuhr am Nachmittag mit seinem E-Bike von Quellental kommend auf die Brücke zum Förde-Boulevard in Richtung Yachthafen, teilte die Polizei Flensburg am Freitag mit. Am Ende der Brücke fuhr er in ein dort gespanntes Seil, woraufhin er stürzte und sich durch den Sturz schwer verletzte, hieß es weiter.

Da das Seil, welches sich an der Brücke befand, um diese bei Brückenarbeiten sperren zu können, den Angaben zufolge am Donnerstag jedoch nicht von Verantwortlichen gespannt und dementsprechend gekennzeichnet worden war, ermittelt die Polizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die beobachtet haben, wann das Seil gespannt wurde und wer dieses gespannt hat, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.