Gespann mit Helikopter darf nicht weiterfahren

Hessisch Oldendorf (dpa/lni) – Einen quietschgelben Helikopter auf dem Seitenstreifen einer Bundesstraße dürften auch Polizisten nicht alle Tage sehen: Beamte entdeckten den Kleinhubschrauber auf der B 83 bei Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) auf dem Anhänger eines Kleinbusses, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden 29 und 38 Jahre alten Fahrer hatten ihr Gespann bereits am Donnerstag wegen eines Defektes auf dem Seitenstreifen geparkt. Den Angaben nach stellten die Polizisten bei der Kontrolle mehrere Mängel fest. Unter anderem sei am Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht gewesen. Außerdem hätten die Fahrzeugpapiere des Anhängers gefehlt. Die Polizei legte Kleinbus und Anhänger still und ließ sie abtransportieren. Gegen die Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-08367/2

Mitteilung der Polizei