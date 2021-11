Gesetzentwurf zur Landarztquote wird in Landtag eingebracht

Ein Schild mit der Aufschrift «Arzt» hängt an einer Straßenlaterne. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Ein Gesetzentwurf zu der geplanten Landarztquote wird bei der kommenden Landtagssitzung von den beiden Regierungsfraktionen CDU und SPD ins Plenum eingebracht. Der Entwurf sieht 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vor, wie die SPD-Fraktion am Mittwoch in Hannover mitteilte. Diese Plätze sollen an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich für zehn Jahre auf eine hausärztliche Tätigkeit auf dem Land verpflichten.

Sollte der Job vor Ablauf der Frist aufgegeben werden, müsse eine Ausbildungsentschädigung von bis zu 250.000 Euro gezahlt werden. Je 20 dieser Studienplätze sollen in Hannover, Göttingen und Oldenburg entstehen. Mit diesem Modell soll der Mangel an Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum verringert werden. Laut SPD-Fraktion werden 2030 etwa 60 Prozent der landesweit rund 5000 niedergelassenen Hausärzte im Rentenalter sein.

