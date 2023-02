Gesetz über Finanzausgleich muss nachgebessert werden

Schleswig (dpa/lno) –

Der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein muss zum Teil neu geregelt werden. Das hat das Landesverfassungsgericht in Schleswig am Freitag entschieden. Bis Ende 2024 muss der Bedarf der sogenannten zentralen Orte überarbeitet werden. Dabei muss sich das Land künftig am tatsächlichen Bedarf der Orte orientieren. Die Höhe der Masse, aus der zentrale Orte ihr Geld erhalten, muss neu festgelegt werden. Bis zur Neuregelung sind aber die alten Vorschriften weiterhin anzuwenden.

Rund 100 amtsangehörige Gemeinden hatten gegen die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs geklagt. Die Gemeinden bemängelten unter anderem, dass der Gesetzgeber ihren tatsächlichen Finanzbedarf nicht richtig ermittelt habe.

Das Landesverfassungsgericht stellte klar, dass die Berücksichtigung besonderer Bedarfe der zentralen Orte im Rahmen des Finanzausgleichs mit der Landesverfassung vereinbar ist. Die konkrete Gesamthöhe der Zuweisungen an die zentralen Orte wurde nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht korrekt und bedarfsorientiert ermittelt.

Über den kommunalen Finanzausgleich sollen Städte und Gemeinden mit ihren unterschiedlichen Strukturen finanziell gerecht ausgestattet werden. Dafür erhalten sie vom Land Geld, das nach bestimmten, im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Regeln verteilt wird. Das Geld stammt aus Einnahmen des Landes – etwa aus Einkommen-, Körperschafts- oder Umsatzsteuern.