Geschmückte Traktoren bringen Spenden ans UKE

Hamburg/Lübeck (dpa/lno) –

Mit rund 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren haben Landwirte aus dem Norden krebskranken Kindern an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Freude gemacht. Unter dem Motto «Wir bringen Euch zum Strahlen» lieferten die funkelnden Traktoren auch in diesem Jahr wieder Spenden und Geschenke aus Eichede (Kreis Stormarn) zu den Kindern ins UKE. Die Aktion, die auch in einem Livestream übertragen wurde, findet zum fünften Mal in Hamburg statt.

Die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf ist nicht die einzige Klinik, die die Landwirte besuchen. Auch die krebskranken Kinder im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) können sich laut Veranstalter am 14. Dezember auf die geschmückten Traktoren freuen. Die genaue Route werde ein bis zwei Tage vorher im Internet unter wir-bringen-euch-zum-strahlen.de sowie auf Facebook und Instagram bekanntgegeben.

Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben der Kinderkrebsstiftung etwa 2.200 Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr an Krebs. Mehr als 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die eine Krebsdiagnose erhalten, können den Angaben zufolge heutzutage geheilt werden.