Geschmückte Traktoren bringen Spenden an Unikliniken

Hamburg/Lübeck (dpa/lno) –

Mit rund 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren wollen Landwirte aus dem Norden auch in diesem Jahr wieder krebskranken Kindern an den Universitätskliniken in Hamburg-Eppendorf (7.12.) und Lübeck (14.12.) eine Freude machen. Unter dem Motto «Wir bringen Euch zum Strahlen» halten die funkelnden Traktoren nach Angaben der Organisatoren so vor den Kliniken, dass die kleinen Patientinnen und Patienten das vorweihnachtliche Spektakel direkt von ihren Fenstern aus erleben können. Zudem werden Geschenke an die kranken Kinder verteilt.

Die Initiatoren organisieren darüber hinaus eine Spendensammelaktion für die kranken

Kinder und das Pflegepersonal. «Jeder einzelne Betrag hilft uns, die Zeit der Kinder und ihrer

Familie im Krankenhaus ein wenig schöner zu gestalten», heißt es auf der Homepage der Aktion.

Die Kolonne startet jeweils um 16.00 Uhr im Steinburger Ortsteil Eichede. Die genauen Routen werden ein bis zwei Tage vorher im Internet unter wir-bringen-euch-zum-strahlen.de, auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Aktion findet dieses Jahr zum fünften Mal für die Kinderkrebsstation des UKE in Hamburg und zum dritten Mal für das UKSH in Lübeck statt.

Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben der Kinderkrebsstiftung etwa 2.200 Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr an Krebs. Mehr als 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die eine Krebsdiagnose erhalten, können den Angaben zufolge heutzutage geheilt werden.