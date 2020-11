Geschlossene Jugendherbergen bieten alternative Nutzungen an

Bremen (dpa/lni) – Die Jugendherbergen im Nordwesten bieten Land und Kommunen angesichts der coronabedingt geschlossenen Herbergen ihre Unterkünfte für verschiedene Sondernutzungen an. Gedacht sei an zusätzliche Klassenräume, Impfzentren und Quarantäne-Stationen, die Unterbringung von Geflüchteten oder obdachlosen Menschen. «Unsere Häuser verfügen nicht nur über die passende Ausstattung, etwa, weil die vorhandenen Gruppenräume schnell für verschiedene Zwecke umfunktioniert werden können, sondern mit unserem Fachpersonal ist zum Beispiel auch die Verpflegung kein Problem», sagte Thorsten Richter, Geschäftsführer der Jugendherbergen im Nordwesten.

Denkbar sei sowohl die exklusive Nutzung eines Hauses inklusive aller Zimmer, Aufenthalts- und Seminarräume oder auch eine Teilnutzung. «Wir sind offen für alle Vorschläge und bringen gerne unsere Erfahrungswerte ein», erläuterte Richter am Donnerstag. So verfügten alle Jugendherbergen über Hygienekonzepte sowie erfahrene Mitarbeiter.

Im Bereich der Sondernutzungen bringe der Landesverband Praxiserfahrungen mit: So wurde und wird die Jugendherberge Bremen als Unterkunft für Geflüchtete genutzt; in Leer sind Soldatinnen und Soldaten untergebracht, die Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung helfen. Als gemeinnütziger Verband sei es selbstverständlich, einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten und zudem auch in der Krise neue Wege zu gehen, hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig könnten Einnahmen aus Sondernutzungen den Jugendherbergen auch helfen, die wirtschaftlichen Verluste durch die Pandemie zumindest etwas abzufedern.

