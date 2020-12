Geschäftsstelle der Grünen in Hamburg-Ottensen attackiert

Hamburg (dpa/lno) – Unbekannte haben die Geschäftsstelle der Grünen-Bezirksfraktion Altona aus mutmaßlich politischen Motiven angegriffen und beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben ein oder mehrere Täter am frühen Samstagmorgen sechs Scheiben der Geschäftsstelle zerstört. Zeugen hatten in der Nähe des Tatorts zwei Radfahrer beobachtet, die noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte weggefahren waren. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen, ist noch unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

