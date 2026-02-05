Geschäftsleiter Engelbracht und FC St. Pauli trennen sich

Hamburg (dpa/lno) –

Wilken Engelbracht wird den FC St. Pauli zum Saisonende verlassen. Das gab der Club bekannt. Demnach habe der 52-Jährige dem Präsidium seinen Wunsch geäußert, sich beruflich neu zu orientieren. Der Verein wird die Führungsebene nun weiterentwickeln und demokratisch legitimierte Gremien im operativen Geschäft stärker verankern.

Die bisherigen Aufgaben der Kaufmännischen Geschäftsleitung werden daher neu verortet. Die relevanten Bereiche berichten zukünftig direkt an das Präsidium. Ziel sind klarere Zuständigkeiten, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere demokratische Legitimation der Entscheidungen.

Engelbracht war seit November 2023 im Amt. In seiner Zeit konnte der FC St. Pauli nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften und im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig über 100 Millionen Euro Umsatz erzielen. Zu seinen zentralen Projekten zählen unter anderem die erfolgreiche Umsetzung der ersten Genossenschaft im Profifußball, die kontinuierliche Steigerung von Sponsoringumsätzen, die Realisierung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen sowie die Verhandlung des ersten Tarifvertrags im Profifußball.