Geschäftsführer von Boetticher verlässt Kölln-Flocken

Elmshorn (dpa/lno) –

Wechsel an der Spitze bei Kölln-Flocken: Manfred Vondran übernimmt vom 1. August an die Geschäftsführung der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA. Er löst damit Christian von Boetticher ab, der das Unternehmen seit sieben Jahren leitete, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Zuge dieses Wechsels verlassen ebenfalls die langjährigen Geschäftsleitungsmitglieder Winfried Rostock (Finanzen und Marketing) sowie Stefan Geiser (Produktion und Human Resources) das Unternehmen und ermöglichen damit eine umfangreiche Neuaufstellung der Führungsebene.

«Unsere Familie ist Christian von Boetticher dankbar, dass er unseren Betrieb in einer herausfordernden Phase der Unternehmensnachfolge stabilisiert und zudem strategische Neuerungen auf den Weg gebracht hat», sagte Hauptaktionärin Friederike Driftmann im Namen der Inhaberfamilie. Als deutscher Marktführer im Bereich Haferflocken sei es unter seiner Führung gelungen, auch die Marktführerschaft im Bereich Porridge und Müsli zu sichern. «Ich freue mich, mit Manfred Vondran einen Experten gefunden zu haben, der unsere Seele nicht nur versteht, sondern auch unseren Ursprung weiterentwickeln wird und zudem unsere Werte teilt», so Driftmann weiter.

Vondran kommt von dem zur Storck-Gruppe gehörenden Waffelhersteller Helmut Löser GmbH & Co. KG in Taunusstein, bei dem er den Vorsitz der Geschäftsführung 2017 übernahm. Davor war der Betriebswirt und Bäckermeister unter anderem Geschäftsführer der Bisquiva GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der Bahlsen-Gruppe.

Die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA gehört mit einem Umsatz von rund 145 Millionen Euro und 390 Mitarbeitern zu den Mittelständlern in Schleswig-Holstein. Seit 1820 stellt das Familienunternehmen Lebensmittel her und ist vor allem für seine «Köllnflocken» bekannt.