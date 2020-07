Geschäftsführer der Bühnen Halle abberufen

Stefan Rosinski. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Halle (dpa/sa) – Der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) hat den Geschäftsführer der Gesellschaft, Stefan Rosinski, abberufen. Das Gremium habe sich in seiner außerordentlichen Sitzung am Donnerstag mehrheitlich dafür entschieden, teilte die Stadt mit. Gründe wurden nicht genannt. Die Wirtschaftsprüferin Uta van den Broek aus Halle wurde den Angaben nach zur neuen Geschäftsführerin der TOOH bestellt. Sie habe ihren Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte Rosinski am 23. Juni als TOOH-Geschäftsführer freigestellt. Er war seit Mitte 2016 im Amt.

Seit 2009 sind in Halle mehrere Bühnen und die Staatskapelle unter dem Dach der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle vereinigt. An den Bühnen gab es diverse Konflikte zwischen den künstlerischen Leitern und der Geschäftsführung sowie Streit um die Staatskapelle Halle. Der Aufsichtsrat der TOOH hatte zudem im Februar 2019 entschieden, den Vertrag mit dem Intendanten der Oper Halle, Florian Lutz, nach der Spielzeit 2020/2021 nicht zu verlängern. Er wechselt nach eigenen Angaben nach Kassel (Hessen).

Pressemitteilung der Stadt