Geschäfte ab Dienstag zu: Supermärkte und Apotheken offen

Ein Apotheken Logo hängt vor einer Apotheke. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Wegen der Coronavirus-Epidemie bleibt eine große Zahl an Geschäften von diesem Dienstag an in Niedersachsen geschlossen. «Der Erlass wird ab morgen greifen, um 6.00 Uhr», sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Er gelte bis zum 18. April. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Lebensmittelmärkte, Wochenmärkte oder Apotheken. Diese sollen nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch sonntags öffnen dürfen. Dagegen bleiben zum Beispiel Möbel- oder Bekleidungsgeschäfte dicht. Restaurants dürfen zwischen 6.00 und 18.00 Uhr öffnen, allerdings unter Auflagen – so muss zum Beispiel ein Abstand zwischen den Tischen gesichert sein.

Informationen des nds. Gesundheitsministeriums