«Gesamtpaket tut gut»: Hoeneß lobt Leistungsträger Vagnoman

Stuttgart (dpa) –

Fußball-Nationalspieler Josha Vagnoman hat beim VfB Stuttgart nach Ansicht seines Trainers eine gute Entwicklung genommen. «Ich habe jetzt schon häufiger Fragen zu ihm beantworten müssen, das hat er aber selbst zu verantworten», sagte Sebastian Hoeneß einen Tag vor dem Rückspiel in der Relegation bei Vagnomans Ex-Club Hamburger SV am Montagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky).

Beim 3:0-Erfolg im Hinspiel glänzte Vagnoman, der nach seinem Wechsel zunächst mit einem Knochenödem zu kämpfen hatte, mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. «Einerseits taucht er jetzt immer häufiger in torgefährlichen Räumen auf und hat ein sehr gutes Gespür, wann er ballfern in die Box reinkommen muss», sagte Hoeneß. Andererseits wisse der 22-jährige Außenverteidiger, der in der vergangenen Woche nach Einsätzen in der A-Nationalmannschaft zum EM-Aufgebot der deutschen U21-Auswahl gehören wird, wie man verteidigt.

«Das Gesamtpaket tut uns gut», sagte Hoeneß, dem auch die menschliche Seite seines Schützlings zusagt. «Bei ihm habe ich nie das Gefühl, ich muss ein Gespräch führen, um ihn auf den Boden zurückzuholen», sagte Hoeneß, der Vagnoman als «super angenehme» Persönlichkeit empfindet. «Wir sind froh über seine Entwicklungsschritte und sind uns sicher, dass er noch nicht am Ende angelangt ist. Aber wir müssen ihn die Schritte in Ruhe gehen lassen», sagte Hoeneß.

Vagnoman kam vor dieser Saison für kolportierte 4,5 Millionen Euro vom HSV. Seither absolvierte er 28 Spiele, in denen er dreimal traf und vier Tore vorbereitete.