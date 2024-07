Hamburg (dpa/lno) –

Beim Einsturz eines Rollbaugerüstes in einer Halle der Hamburger Hochbahn sind zwei Menschen verletzt worden. Einer von beiden sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, der Zweite sei mit einer Platzwunde in die Klinik gefahren worden, sagte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg. Warum das Gerüst eingestürzt war, war zunächst unklar.