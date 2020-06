Gerüchte um Österreicher Michorl über Wechsel zum HSV

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV soll an Peter Michorl vom österreichischen Bundesligisten Linzer Athletik-Sport-Klub interessiert sein. Das berichtet das Sportnachrichtenportal Spox am Donnerstag. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde am Mittwochabend bei einer TV-Übertragung der österreichischen Erstliga-Spiele von Sky auf die HSV-Gerüchte angesprochen. Seine Antwort: «Eine schöne Stadt.»

Der zentrale Mittelfeldakteur hat in dieser Saison 27 Spiele für den LASK bestritten, dabei fünf Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben. Michorls Vertrag in Linz läuft bis Sommer 2021. Doch der gebürtige Wiener soll in seinem Kontrakt über eine Ausstiegsklausel verfügen.

«Es sind jetzt noch drei Spiele, die ich zu 100 Prozent bestreiten will, dann gehen wir in den Urlaub. Dann werden wir sehen, was rauskommt», sagte Michorl. Angeblich würde ein Transfer zum HSV nur in Betracht kommen, wenn die Norddeutschen in die 1. Liga aufsteigen.

