Gero Hocker neuer Landesvorsitzender der FDP

Celle (dpa/lni) –

Die FDP in Niedersachsen hat einen neuen Landesvorsitzenden, mit dem sie in die Kommunalwahlen im September startet: Beim Landesparteitag in Celle wurde Gero Hocker mit 77,86 Prozent zum Nachfolger von Konstantin Kuhle gewählt, sagte ein Parteisprecher. Kuhle zieht sich aus der hauptamtlichen Politik zurück.

Der 50 Jahre alte Hocker stammt aus Bremen. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war von 2017 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort war er zunächst Sprecher der FDP-Fraktion für Landwirtschaft und Ernährung und wurde im September 2024 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr.