Germinerio bleibt Quarterback der Kiel Baltic Hurricanes

Kiel (dpa/lno) – Die Kiel Baltic Hurricanes gehen mit Quarterback Joe Germinerio in die bevorstehende Bundesliga-Saison. Der US-Amerikaner hätte die Kieler schon im vergangenen Jahr anführen sollen, wurde aber durch die coronabedingte Absage der Saison 2020 ausgebremst. «Joe ist für uns noch immer der richtige Kandidat, und wir freuen uns sehr, dass auch er das noch so sieht und nun im Mai endlich zu uns stoßen wird», sagte der Kieler Chefcoach Timo Zorn am Donnerstag.

Die Hurricanes starten am 5. Juni gegen die Potsdam Royals in die neue Saison der unter dem Titel German Football League (GFL) firmierenden Bundesliga. Die GFL bekommt in diesem Jahr Konkurrenz durch die neugegründete European League of Football (ELF), die unter anderem mit den Hamburg Sea Devils an den Start geht.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-398504/2

