Germany SailGP Team beendet vierten Einsatz im Aufwärtstrend

Tarent (dpa/lno) –

Es geht weiter aufwärts für Sebastian Vettels neuen Segelrennstall: Das Germany SailGP Team hat bei der vierten Regatta seit dem Einstieg in die Profiliga SailGP am Sonntag erstmals zwei Top-Fünf-Ränge eingefahren. Dass es im italienischen Golf von Tarent im Wettstreit mit den Segel-Großmächten trotzdem nur zum neunten und letzten Platz reichte, war dem Foil-Bruch vom Vortag geschuldet. Am Samstag war im ersten Rennen eine Tragfläche des deutschen Rennkatamarans gebrochen. Dadurch kam das Team als letztes ins Ziel und verpasste die beiden folgenden Läufe.

Mit der Last von dreimal voller Punktzahl konnten sich Steuermann Erik Heil und sein Team auch mit den starken Rängen vier und fünf in den letzten beiden Rennen am Finaltag nicht mehr vorarbeiten. Bei fünf Frühstartern inklusive der Deutschen verlief das vierte Rennen in flauen Winden spannend. Das fünfte Rennen führte Team Germany zwischenzeitlich sogar an, fiel aber nach einer unglücklichen Positionierung bei Rundung einer Wendemarke wieder zurück. Erik Heil zog eine gemischte Bilanz: «Die Führung im letzten Rennen hätten wir sehr gerne nach Hause gebracht. Wir liegen aber weit über dem, was wir für unsere erste Saison erwartet haben.»

Den italienischen SailGP-Gipfel gewann wie schon die Regatta davor in Saint-Tropez Sir Ben Ainslies Team Emirates GBR vor den dreimaligen Saisonsiegern aus Australien mit Pilot Tom Slingsby. Auf Platz drei segelte das United States SailGP Team. In der mit insgesamt fünf Millionen US-Dollar dotierten Saisonmeisterschaft, an deren Ende an die Sieger eine Million US-Dollar ausgeschüttet werden, liegt Australien (35 Punkte) vor Spanien und Großbritannien (beide 29 Punkte). Die fünfte von zwölf Regatten der vierten SailGP-Saison 2023/2024 wird am 14. und 15. Oktober im spanischen Cadiz ausgetragen.