Gerichtsverhandlungen finden trotz Coronavirus weiter statt

Osnabrück/Hannover (dpa/lni) – Trotz der aktuellen Krisensituation wegen des Coronavirus geht der Betrieb an den niedersächsischen Gerichten weiter. Das Landgericht Hannover teilte am Montag mit, Ladungen zu Gerichtsverhandlungen und Terminen seien weiter gültig. Allerdings sollten Besucher außerhalb von Verhandlungen nur in dringenden Fällen in die Gerichte kommen und vorab per Telefon klären, ob jemand persönlich erscheinen sollte. Auch andere Gerichte bitten darum, wenn möglich Anträge schriftlich zu stellen.

Das Landgericht Osnabrück werde die Zahl der Sitzplätze in den Sälen erheblich einschränken und Platzkarten verteilen. Damit reagiere das Gericht auf die Abstands-Empfehlungen von Experten. «Wenn der Saal voll ist, kommt man auch nicht ins Gericht hinein», sagte Sprecher Christoph Sliwka.

Über die Absage von Verhandlungen entscheide allein der zuständige Richter oder die zuständige Richterin, sagte Sliwka. Die Richter seien sich ihrer Verantwortung bewusst und würden die Risiken abwägen. Das Osnabrücker Landgericht werde bei Absagen die Aktenzeichen der betroffenen Verfahren im Internet veröffentlichen.

Vor allem Amtsgerichte hätten neben Gerichtsverhandlungen einen nennenswerten Publikumsverkehr, erläuterte Sliwka. Dort gebe es eine allgemeine Rechtsberatungsstelle und auch Dokumente wie Erbscheine würden ausgestellt.

Weiter fortgesetzt wird auch der Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Walaa, und vier Mitangeklagte. Wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts Celle mitteilte, findet die Verhandlung am morgigen Dienstag und auch in der kommenden Woche wie vorgesehen statt.

