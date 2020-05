Gericht will ehemaligen KZ-Wachmann zur Person befragen

Der angeklagte ehemalige SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa pool/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Stutthof soll der Angeklagte heute zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt werden. Bislang hat der 93-Jährige bereitwillig Auskunft gegeben, auch schon im Ermittlungsverfahren, wie ein Vernehmungsbeamter dem Gericht bestätigte. Der Angeklagte hatte gleich zu Beginn des Prozesses erklärt, dass er nicht freiwillig SS-Wachmann geworden sei. Auch der Mitgliedschaft in der Hitlerjugend und dem Dienst in der Wehrmacht habe er sich entziehen wollen. Vergeblich habe er versucht, in eine Wehrmachtsküche oder -bäckerei versetzt zu werden.

Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Als SS-Wachmann in dem KZ bei Danzig habe er von August 1944 bis April 1945 «die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt». Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolten und die Befreiung von Gefangenen zu verhindern, erklärte die Staatsanwaltschaft. Weil der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 bis 18 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt.