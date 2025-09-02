Gericht verhandelt nach «Free Gaza»-Schmiererei am Landtag

Der Landtag in Hannover war in der Nacht zum 14. September 2024 mit Parolen beschmiert worden. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Nach Farbschmierereien an der Fassade des niedersächsischen Landtags muss sich ein 25-Jähriger vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten werde gemeinschädliche Sachbeschädigung vorgeworfen, teilte das Amtsgericht Hannover vor dem Prozess am Dienstag (10.00 Uhr) mit. Diese Straftat wird den Angaben zufolge allgemein mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in einer Septembernacht des vergangenen Jahres mit weiteren bisher unbekannten Tätern die Fassade des Landtags in Hannover verschandelt zu haben. Mit roter Farbe hätten sie die denkmalgeschützte Außenansicht unter anderem mit den Wörtern «Free Gaza» sowie einem nach unten zeigenden roten Dreieck beschmiert und besprüht.

66.000 Euro für Reinigung und Instandsetzung

Die Substanz der Fassade wurde nach Anklagevorwurf derart beeinträchtigt, dass Kosten von mindestens 66.000 Euro für Reinigung und Instandsetzung entstanden. Im Anschluss soll der Angeklagte ein auf der Leineschlossbrücke aufgestelltes Kunstobjekt mit roter Farbe besprüht haben. Auch hier sei eine aufwendige Reinigung erforderlich geworden.