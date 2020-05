Gericht: Fitnessstudio darf vorläufig öffnen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Ein Fitnessstudio in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) darf nach einem vorläufigen Gerichtsbeschluss wieder öffnen. «Der Betreiber kann sofort aufmachen», sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Osnabrück am Montag. Der Betreiber des Studios mit den Schwerpunkten Fitness, Rehasport und Physiotherapie hatte sich Ende April mit einem Eilantrag an das Gericht gewandt. (3 B 23/20)

Die zuständige Kammer stellte vorläufig und bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache fest, dass die aktuelle Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 8. Mai 2020 dem Betrieb nicht entgegensteht. Zur Begründung hieß es, dass in Niedersachsen Friseur- und Gaststättenbesuche wieder zulässig seien, bei denen denklogisch regelmäßig sogar der Mindestabstand unterschritten werden müsse. Ein sachlicher Grund, den Betrieb von Fitnessstudios dagegen ausnahmslos zu verbieten, sah das Gericht nicht.

Ein spezifisches erhöhtes Infektionsrisiko erkannte die Kammer ebenfalls nicht, zumal der Betrieb von Fitnessstudios im angrenzenden Nordrhein-Westfalen grundsätzlich zulässig sei. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig und kann innerhalb von zwei Wochen vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg angefochten werden.

