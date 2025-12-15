Gerettete Robbe zurück in der Ostsee

Flensburg (dpa/lno) –

Der gerettete Seehund aus Flensburg ist zurück in der Ostsee. Nachdem Feuerwehr und Seehundjäger den kleinen Seehund am Sonntag aus einem Wasserrad am Zentralen Omnibusbahnhof gerettet hatten, war zunächst unklar, ob die Robbe direkt wieder in die Ostsee entlassen werden kann oder in die Seehundstation gebracht werden muss. Der Seehundjäger habe das Tier aber wieder in der Ostsee aussetzen können, sagte ein Polizeisprecher.

Der Seehund hatte sich vermutlich in die Förde verirrt und war über das Kanal- und Regenwasser-System bis zu dem Wasserrad des Mühlenstroms geschwommen, wo er dann gefunden und gerettet wurde.