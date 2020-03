Geplanter Anschlag am G20-Jahrestag: Prozess geht weiter

Eine Bronzeplastik der römischen Göttin der Gerechtigkeit, Justitia. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Prozess gegen ein Trio, das vier Brandanschläge zum Jahrestag der G20-Proteste geplant haben soll, wird heute am Hamburger Oberlandesgericht fortgesetzt. Den drei Angeklagten wird unter anderem gemeinschaftliche Verabredung zu schwerer Brandstiftung vorgeworfen. Ziele waren im Juli 2019 laut Staatsanwaltschaft das Wohnhaus der Senatorin für Stadtentwicklung, ein Immobilienmaklerbüro sowie das Büro und Auto eines Wohnungsbau-Unternehmers.

Gegen Mitternacht trafen sich die beiden Männer und eine Frau bei einer Parkbank an der Meißnerstraße, um die Brandsätze untereinander aufzuteilen. Die drei wurden dabei von der Polizei beobachtet und noch im Park festgenommen. In der Verhandlung am Dienstag soll ein Polizeibeamter als Zeuge aussagen.