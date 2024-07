Geplante Vollsperrung in Salzgitter wegen Straßensanierung

Salzgitter (dpa/lni) – Wegen einer Sanierung der Fahrbahn muss die Landesstraße 472 in Salzgitter vom 30. bis 31. Juli voll gesperrt werden. Zunächst werde am 29. Juli der Bereich vor der Feuerwache im Stadtteil Salzgitter-Bad ohne größere Einschränkungen bearbeitet, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit. Für den nächsten Abschnitt von der Einmündung Feuerwache bis zur Kreisstraße 23 müsse der Verkehr jedoch vollständig unterbrochen werden. Eine großräumige Umleitung von Salzgitter Bad nach Gebhardshagen werde eingerichtet, hieß es weiter.