Gepäck löst Bundespolizei-Einsatz aus: Besitzer uneinsichtig

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Norweger, der im Hamburger Hauptbahnhof sein Gepäck unter einer Sitzgelegenheit eines Bäckers abgestellt hat und dann durch die Wandelhalle geschlendert ist, hat einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Beamten seien von Sicherheitsdienstmitarbeitern auf die Tragetasche und die Plastiktüte aufmerksam gemacht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Weil beides verschlossen war, wurde das herrenlose Gepäck zunächst als verdächtig eingestuft. Bei der Prüfung der Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass ein Mann Tasche und Tüte für fast eine Stunde unbeaufsichtigt dort versteckt stehen ließ. «Er war zuvor 50 Minuten durch den Hauptbahnhof geschlendert», sagte der Sprecher dazu. In den beiden Gepäckstücken des 39-Jährigen befanden sich persönliche Gegenstände wie Kleidung.

Als er während des Einsatzes zu seinen Sachen zurückkehrte, zeigte sich der Mann den Angaben zufolge zudem uneinsichtig und konnte nicht verstehen, warum seine Personalien aufgenommen und ihm die Hintergründe erklärt wurden.

Damit ist das Thema für den Norweger indes noch nicht unbedingt beendet. Es ist möglich, dass er auch die Kosten des Bundespolizei-Einsatzes tragen muss. «Ein Kostenbericht wird grundsätzlich von uns gefertigt. Und dann können wir das den Personen in Rechnung stellen.» Der Fall des Norwegers sei ein Sachverhalt, bei dem das durchaus gerechtfertigt sei und passieren könne. Dabei gehe es nicht um Tausende von Euro. In Rechnung gestellt werden die Arbeitszeit der Streife und die Maßnahmen während des fast einstündigen Einsatzes, also beispielsweise die Auswertung der Videoaufnahmen.