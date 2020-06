Generalstaatsanwalt: Staatsanwaltschaft macht keine Politik

Kiel (dpa/lno) – Der Rauswurf von Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) erhitzt in Schleswig-Holstein weiter die Gemüter. Vor diesem Hintergrund wies Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter Mutmaßungen zurück, die Staatsanwaltschaft Kiel mache Politik. «Das sehe ich nicht», sagte Zepter am Donnerstag in Kiel. «Die Staatsanwaltschaften machen keine Politik.» Sie entließen keine Minister und stellten ihnen auch kein Bein. «Abstrus», fügte Zepter hinzu.

Im Fokus stehen unter anderem zwei Treffen zwischen Ministerpräsident Daniel Günther und der damaligen Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) mit der Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft, Birgit Heß, vor Grotes Rücktritt. Ein weiterer Punkt ist eine Rückkopplung der Staatskanzlei mit Heß vor der Veröffentlichung der Rücktrittserklärung in Sachen Grote. Bei letzterem sei der übliche Dienstweg nicht eingehalten worden, sagte Zepter. Dieser hätte über das Justizministerium und die Generalstaatsanwaltschaft geführt.

«Aber ein Dienstweg muss nicht immer eingehalten werden», sagte Zepter. Die Staatskanzlei hatte die Rückkopplung mit der Staatsanwaltschaft zur Rücktrittserklärung damit begründet, die Behörde sollte nur überprüfen, dass mit dem Text nicht ein Ermittlungsverfahren gegen einen früheren Polizeigewerkschaftsfunktionär gefährdet werde.

«Die Staatsanwaltschaften des Landes konstruieren auch keine Tatvorwürfe – auch nicht im Zusammenwirken mit der Polizei -, um damit sachfremde Ziele zu erreichen», betonte Zepter. «Sie nutzen die übertragenen Befugnisse nicht, um sogenannte Kritiker «mundtot» zu machen.» Zepter verlas zu diesem Thema eine Erklärung im Rahmen seiner jährlichen Pressekonferenz zur Entwicklung der Ermittlungsverfahren im Land.

Angesichts von Medienberichten und Oppositionskritik an Staatsanwaltschaft und Regierungschef sagte er: «Soweit angeklungen ist, dass die Staatsanwaltschaft Kiel als Handlanger politischer Interessen Ermittlungsakten illegal veröffentlicht, um den Ruf bestimmter Personen zu schädigen, ihnen ein Bein zu stellen, ist dies objektiv durch nichts belegt». Dazu habe der Richterverband bereits deutlich gemacht: «Die wiederholte Politisierung der Strafverfolgung und Konstruktion von angeblichen Zusammenhängen ohne Belege schädigt das Vertrauen in den Rechtsstaat». Die Staatsanwaltschaften kämen allein ihrem gesetzlichen Auftrag nach, und zwar ohne Ansehen der Person, sagte Zepter.

Er bezog sich auch auf sogenannte Bestra-Berichte (Berichte in Strafsachen) der Staatsanwaltschaft: Ein solcher hatte dazu geführt, dass Günther nach dessen Angaben das Vertrauen in Grote verlor, was in dessen Entlassung mündete. Dabei ging es um vertrauliche Kommunikation Grotes mit dem Ex-Polizeigewerkschaftsfunktionär und einem Journalisten. Gegen den Beamten wird ermittelt, weil er Polizeiinterna an Journalisten durchgestochen haben soll. Der Bericht war über die Staatsanwaltschaft ans Justizministerium gegangen und von dort zu Günther. «Das Justizministerium ist insoweit ins Bild zu setzen, sobald in Strafverfahren Beteiligte des öffentlichen Lebens, aus dem parlamentarischen Raum oder insbesondere Minister betroffen sind – unabhängig davon, gegen wen sich im Übrigen die Ermittlungen richten», erläuterte Zepter.

Ob gegen den jeweiligen Politiker selbst ermittelt wird, ist demnach unerheblich. Ermittlungen gegen Grote gibt es nicht. Es sei in solchen Fällen Aufgabe der Staatsanwaltschaften, die Justizministerin als obersten Dienstherrn «sprechfähig» zu machen, sagte Zepter. «Das Justizministerium muss informiert sein, wenn Strafsachen – aus welchen Gründen auch immer – in parlamentarischen Gremien von Bedeutung sein werden.»

Oppositionsführer Ralf Stegner sieht dagegen weiter Aufklärungsbedarf. «Die Pressekonferenz mit dem Generalstaatsanwalt hat die Frage, was Frau Hess in der Staatskanzlei verloren hatte, nicht beantwortet», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Vermerke der Staatsanwaltschaft würden Auskunft über Personen geben, die Opfer, Tatverdächtige oder Zeugen sind. «Nichts davon trifft auf Herrn Grote zu. Es ist deshalb unerklärlich was Frau Hess bei solchen Besprechungen mit der Justizministerin und dem Ministerpräsidenten zu suchen hatte und warum die Dienstwege nicht eingehalten wurden.»