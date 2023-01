Generalstaatsanwälte gegen Videoaufnahmen von Strafprozessen

Hamburg (dpa) –

Die deutschen Generalstaatsanwältinnen und -anwälte sind gegen die vom Bundesjustizministerium geplante Video-Dokumentation von Strafprozessen. Ein im November vergangenen Jahres in Berlin vorgelegter Referentenentwurf sei einhellig abgelehnt worden, erklärte Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich am Freitag. In einer gemeinsamen Stellungnahme der deutschen Chefankläger heißt es, der Entwurf greife verfassungswidrig in Grundrechte ein und löse keine Probleme, sondern schaffe neue.

Der Referentenentwurf «für ein Gesetz zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung» sieht vor, die Hauptverhandlung künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen und die Tonaufzeichnung mittels Transkriptionssoftware in ein Textdokument umzuwandeln.

Der Entwurf gehe «von falschen Voraussetzungen aus», werde «zur Unzeit vorgelegt», kranke «an erheblichen, nicht nur empirischen Mängeln» und lasse grundlegende verfassungs- und europarechtliche Fragestellungen unbeachtet, so die Generalstaatsanwälte in ihrer Stellungnahme. Videoaufnahmen würden nach Ansicht von Experten für die Erinnerung der Verfahrensbeteiligten keine weiteren Erkenntnisse bringen als Tonaufnahmen. Eine Transkription der Tonaufzeichnung mittels Software sei weder technisch hinreichend umsetzbar, noch löse sie das Problem von Meinungsverschiedenheiten über das Geschehene.

«Ein nachvollziehbarer Anlass dafür, den deutschen Strafprozess zu revolutionieren und dabei etliche Verfahrensgrundsätze und Schutzmechanismen über Bord zu werfen, besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaften nicht», sagte Fröhlich. Auch wäre eine digitale Dokumentation der Hauptverhandlung kostenträchtig sowie personal- und organisationsaufwendig. «Die abweisende Stellungnahme meiner Kolleginnen und Kollegen ist deshalb nur allzu verständlich.»