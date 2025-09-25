Gender Pay Gap in Niedersachsen leicht geschrumpft

Hannover (dpa/lni) –

Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, der sogenannte Gender Pay Gap, ist in Niedersachsen leicht geschrumpft. Wie das Landesamt für Statistik in einem vom Sozialministerium herausgegebenen Sozialbericht feststellt, lag in Niedersachsen die Lücke bei den Löhnen im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich im April 2024 bei 15 Prozent. Der deutschlandweite Durchschnittswert betrug 16 Prozent. Ein Jahr zuvor sei die Lücke noch 18 Prozent groß gewesen, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2019 habe die Lücke sogar bei 21 Prozent gelegen, allerdings sei hier die Vergleichbarkeit nur eingeschränkt möglich.

Den Statistikern zufolge lag der Durchschnittsverdienst im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor im April vergangenen Jahres in Niedersachsen bei 23,38 Euro (Deutschland: 24,41 Euro). Frauen hätten durchschnittlich 21,34 verdient und damit 3,88 Euro weniger als Männer. In den unteren Altersgruppen sei die Verdienstlücke deutlich niedriger als in den oberen Altersgruppen.

Werden beim Lohn Faktoren wie vergleichbare Tätigkeiten, Qualifikation, Leistungsgruppe, Dienstalter und Beschäftigungsumfang berücksichtigt, habe die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Niedersachsen im vergangenen Jahr bei 5 Prozent gelegen, das seien 2 Prozentpunkte weniger als 2023. Der deutschlandweite Durchschnittsweg lag den Angaben zufolge bei 6 Prozent und hat sich in beiden Jahren nicht verändert.